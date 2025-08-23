Osmaniye'de Kayıp Genç İçin Endişe

Osmaniye'de Kayıp Genç İçin Endişe
Güncelleme:
Osmaniye'de ailesine 'Konya'ya çalışmaya gidiyorum' diyerek mesaj atan Mehmet Doğan'dan 16 gündür haber alınamıyor. Ailesi kayıp başvurusu yaptı ve endişelerini dile getirdi.

OSMANİYE'de yaşayan ve ailesine 'Konya'ya çalışmaya gidiyorum' diyerek mesaj atan Mehmet Doğan'dan (24), 16 gündür haber alınamıyor.

Osmaniye'deki evinden 7 Ağustos'ta çıkan ve ailesine 'Konya'ya çalışmaya gidiyorum' diyerek mesaj atan Mehmet Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, Doğan için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Kardeşinden 16 gündür haber alamadıklarını belirten ağabeyi Kazım Doğan, "'Konya'ya çalışmaya gidiyorum' diyerek mesaj atmış. O mesajdan sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması için yerini bilen veya görenlerden yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
