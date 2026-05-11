Dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Güncelleme:
Osmaniye'de Karaçay Deresi'ne düşerek kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Mendul Dirimo'nun cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından çocuğun bedeni, düştüğü yerden 3 kilometre uzakta bulundu.

OSMANİYE'de Karaçay Deresi'ne düşerek kaybolan Suriye uyruklu Mendul Dirimo'nun (9) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezmeye çıkan Mendul Dirimo, saat 16.00 sıralarında dereye düşerek kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yağış ve karların erimesi nedeniyle debisi artan dere yatağında itfaiye ve AFAD ekipleri, dün saat 21.00'e kadar çalışma yürüttü. Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.

Bu sabah yeniden başlatılan çalışmalara, Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile Osmaniye İtfaiyesi ekipleri de katıldı. Dalgıçlar derede arama yaparken, kıyı şeridi ve çevresi ise dronlarla tarandı. Küçük çocuğun cansız bedeni, saat 13.30 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre mesafede, bir kütüğün altına sıkışmış halde bulundu. Mendul Dirimo'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
