Osmaniye'de kavga sırasında bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde, Mert Mustafa Çalış (19) ile F.A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında F.A'nın bıçakla saldırdığı Çalış ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Çalış, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Menderes Özat