Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. İl Özel İdare ve diğer ekipler, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalara başladı.
Osmaniye'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Merkez ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle kapanan yollarda İl Özel İdare, Karayolları ve belediye ekiplerince çalışma gerçekleştiriliyor.
Kapanan yollarda araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ilçe ya da kent merkezine götürülüyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel