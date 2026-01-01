Haberler

Kar nedeniyle mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Gökçayır Köyü'nde mahsur kalan Döndü Köşker, belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yüksek kesimlerde yolların kapanması üzerine yapılan ihbar sonrası itfaiye ekipleri, karla kaplı yolları açarak Köşker'e ulaştı ve onu güvenli bir şekilde ailesine teslim etti.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gökçayır Köyü'nde mahsur kalan Döndü Köşker, belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düziçi genelinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Gökçayır Köyü'nün yüksek kesimlerinde yalnız yaşayan Döndü Köşker'den haber alamayan yakınları, yolların kar nedeniyle kapanması üzerine durumu Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, iş makineleri desteğiyle bölgeye sevk edildi. Metrelerce karla kaplı yolları açarak ilerleyen ekipler, Köşker'in bulunduğu eve ulaştı. Sağlık durumu kontrol edilen Döndü Köşker, güvenli şekilde bulunduğu yerden alınarak köy girişine indirildi ve ailesine teslim edildi.

Yakınları, kurtarma çalışmasında emeği geçen itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Kamil ŞEKER - Kamera: DÜZİÇİ,(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
