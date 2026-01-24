Osmaniye'de kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor
Osmaniye'de 3 gündür etkili olan kar, yayla ve köy yollarının kapanmasına neden oldu. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, yolu kapalı olan bölgelerde çalışmalara devam ederek, mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.
Osmaniye'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yayla ve köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Kent merkezi ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerde 3 gündür etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve yayla yollarını açmak için İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ederek kent ve ilçe merkezine ulaşmalarını sağlıyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel