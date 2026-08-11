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Osmaniye'de kamyonda 89 kilo uyuşturucu

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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan kamyonda 89 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan kamyonda 89 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye ve Gaziantep il emniyet müdürlükleri ekiplerince yapılan ortak çalışma kapsamında takibe alınan kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 51 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ve 38 kilo 300 gram esrar bulundu.

Ekipler, şüpheli M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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