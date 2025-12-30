Haberler

Kadirli'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, uyuşturucu, kaçak sigara ve silah ele geçirildi. Toplamda 8 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-29 Aralık'ta ilçe genelinde uygulamalar yaptı.

Uygulamada durdurulan araçlarda yapılan aramada, 65,48 gram sentetik uyuşturucu, 716 uyuşturucu hap, 93 paket kaçak sigara, bıçak, ruhsatsız tüfek ve biri kurusıkı 2 tabanca ele geçirildi.

Biri kesinleşmiş hapis cezasıyla olmak üzere aranması bulunan 8 kişinin yakalandığı uygulamada, ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 7 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
