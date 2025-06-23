Osmaniye'de Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, bahçesinde Hint keneviri yetiştiren ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde ihbar üzerine şüpheli A.A'ya ait evde ve bahçesinde arama yaptı.

Evin bahçesinde ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 449 gram esrar ile 169 gram Hint keneviri tohumu bulundu, A.A. gözaltına alındı.