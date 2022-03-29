Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title