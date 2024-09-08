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Osmaniye'de Fırtına ve Sağanak: Ağaçlar Devrildi, Yollarda Su Birikintileri Oluştu

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Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu, bir mandıranın çatısı çöktü. Kadirli ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşandı ve belediye ile AFAD ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Sumbas ilçesine bağlı Çınar köyünde ise bir mandıranın çatısı çöktü ve 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu, bir mandıranın çatısı çöktü.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle Kadirli ilçesinde ağaçların yollarda devrilmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, belediye ve AFAD ekipleri yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Sumbas ilçesine bağlı Çınar köyündeki ise fırtına nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.

Çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan, Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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