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Osmaniye'de Filistinlilere Destek Kermesi Düzenlendi

Osmaniye İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Şubesi tarafından İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi. Kermesin açılışı Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından yapıldı. Kermesten elde edilecek gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistinlilere gönderilecek.