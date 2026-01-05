Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi'ndeki binanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel