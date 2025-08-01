Osmaniye'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'de bir köprüden dereye düşen elektrikli bisiklet kazasında Hayrullah Üveys hayatını kaybetti, Oğuzhan A. ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haraz Mahallesi Karaçay Deresi üzerindeki köprüden elektrikli bisikletin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, sürücüsü henüz tespit edilemeyen elektrikli bisikletteki Hayrullah Üveys'in öldüğünü, Oğuzhan A'nın ise ağır yaralandığını belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan Oğuzhan A, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayrullah Üveys'in cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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