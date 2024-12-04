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Osmaniye'de El Kaide Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de El Kaide Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu E.S. adlı zanlı yakalanarak tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, zanlının terör örgütünün faaliyetlerine katıldığını tespit etti.

Osmaniye'de terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerine katıldığını belirlediği Suriye uyruklu E.S'nin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla El Kaide üyesi olduğu ileri sürülen E.S. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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