Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili olarak yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, 472 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ekim'de bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin 472 saatlik kamera kaydını incelemesinin ardından, olaya karıştığı belirlenen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
