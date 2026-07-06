Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgada tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'de düğünde çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Hüseyin G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner