Osmaniye'de dere yatağına düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Osmaniye'de kekik toplarken dere yatağına düşen ve ayağı kırılan çocuk, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kekik toplamak için Gebeli Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana çıkan Abdullah Yağız Öztürk (12), dengesini kaybederek boş dere yatağına düştü.

Çocuğun yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye personelince kurtarılan Öztürk, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Ayağının kırıldığı belirlenen Öztürk, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
