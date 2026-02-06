Haberler

Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi

Güncelleme:
Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde afette hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlık'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından oluşturulan "deprem şehitliği"ne gelmeye başladı.

Aileler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Depremde kızını, damadını ve 2 torununu kaybeden Mustafa Aksu, yaşanan felaketi dün gibi hatırladığını söyledi.

Deprem sırasında yerinden kalkmayıp dua ettiğini anlatan Aksu, sonrasında gittiği kızının evinin bulunduğu mahallede ise gördüğü manzarayı unutamadığını dile getirdi.

Güllü Aksu da kızı, damadı ve 2 torununun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
