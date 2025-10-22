Haberler

Osmaniye'de DEAŞ Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, Suriye uyruklu 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında cep telefonları ve bilgisayarlar yer alıyor.

OSMANİYE'de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ve 21 Ekim 2025 tarihlerinde Osmaniye merkez, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 şüpheliden 6'sı yakalanarak, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden A.E. (41), F.M. (31), Y.E.S. (29), A.E. (33), B.E. (33) ve V.E. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda; 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
