Osmaniye'de DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama

OSMANİYE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet yürüttükleri ve Türkiye'de yapılanma içinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti. Savcılığın talimatıyla kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı