Osmaniye'de DEAŞ operasyonu; 4 tutuklama

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet yürüttükleri ve Türkiye'de yapılanma içinde yer aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti. Savcılığın talimatıyla kent merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

