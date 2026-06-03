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Osmaniye'de çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağındaki çamurda mahsur kalan inek, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura saplanan inek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

???????Yusufizzettin köyünde dere yatağındaki çamurda mahsur kalan ineğini çıkaramayan Mehmet Ö, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesinin fen işleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat
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