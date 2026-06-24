Haberler

Cinayetle biten kavga şaka ile başlamış

Cinayetle biten kavga şaka ile başlamış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de tartıştığı berber Bayram Güloğlugil'i bıçaklayarak öldüren Ökkeş Gök, tutuklandı. Şüpheli ifadesinde şakalaşmanın tartışmaya dönüştüğünü söyledi.

OSMANİYE'de tartıştığı berber Bayram Güloğlugil'i (66) bıçaklayarak öldüren Ökkeş Gök (47), tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, 22 Haziran'da merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Ökkeş Gök ile berber Bayram Güloğlugil arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gök, yanındaki bıçakla Güloğlugil'i yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayram Güloğlugil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Güloğlugil'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi Ökkeş Gök'ü gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti Grup Toplantısı'nda! Dudaklarından iki cümle döküldü

AK Parti rozeti takacak! Dudaklarından iki cümle döküldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı

Milli Takım'a zehir zemberek eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Fransa'da tarihin en sıcak günü! 40 kişi boğularak hayatını kaybetti

Böylesi hiç görülmedi! Cehennemi yaşayan ülkede bilanço ağırlaşıyor
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız