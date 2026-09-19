Osmaniye'de baba, tahrayla oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı; gözaltına alındı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tartıştığı oğlunu tahrayla öldüren, gelini ve torununu yaralayan baba gözaltına alındı.

Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'de Fevzi T. ile evinde kaldığı oğlu Aydın T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Fevzi T, evde bulunan tahrayla oğlu Aydın ile gelini Mehtap ve torunu A.T'ye saldırdı.

Kavgayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mehtap T. ve kızı A.T. sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Fevzi T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA