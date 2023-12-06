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Osmaniye'de Araçlardan Hırsızlık Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

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Osmaniye'de araçlardan hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin araçtan çaldıkları jantlar, kendi araçlarına takılı halde ele geçirildi.

OSMANİYE'de, araçlardan hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin araçtan çaldıkları jantlar, kendi araçlarına takılı halde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, araçlardaki hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma yaptı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin 29 ayrı suç kaydı bulunan S.G. (30), 25 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. (22), 16 ayrı suç kaydı bulunan M.A.Y. (29), 15 ayrı suç kaydı bulunan M.K. (27), 6 ayrı suç kaydı bulunan B.A. (39), İ.G. (60) ve B.K. (32) olduğunu belirledi. Tanınmamak için kapüşonlu mont giydikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., Y.K., M.A.Y., M.K. ve B.A. tutuklandı, İ.G. ile B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin bir araçtan çaldıkları jantlar, kendi araçlarına takılı halde ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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