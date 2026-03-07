Haberler

Osmaniye'de ev yangını

Osmaniye'de bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, çok sayıda eşyanın yanarak zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın, merkez Rauf Bey Mahallesi Doktor Devlet Bahçeli Bulvarı 1. Etap'ta bulunan bir apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, dairede bulunan çok sayıda eşyanın yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
