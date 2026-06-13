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Kadirli'de akraba kavgası: 4 yaralı

Kadirli'de akraba kavgası: 4 yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu İrfan T. ve oğlu Yusuf T. ile akrabaları Sinan T. ve oğlu Alperen T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan T. ve oğlu Yusuf T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan T. ve oğlu Alperen T. ile kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat
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