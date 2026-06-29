Haberler

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan 23 yaşındaki Tuncay Timi, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş açılması sonucu Tuncay Timi (23) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Timi, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştıklarını belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSemine Karataş:

böyle olaylar yüzünden halk korkuyor ama biz esnaflar daha da zararlıyız çünkü müşteri gelmiyor işler durdu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu

Özgür Özel'in kuracağı partinin ismi belli oldu! Tarih bile verdiler
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
'TikTok'ta beğeni' tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı

Lise öğrencisi, akılalmaz sebeple canından oluyordu
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek