Haberler

Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan tutuklu 2 sürücünün yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar otobüs şoförü A.A. (43) ile tır sürücüsü H.K. (53), müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunması istenen otobüs şoförü A.A, seyir halindeyken yolda duran tırı son anda gördüğünü ve mesafenin kısa olması nedeniyle aracı kurtaramadığını ileri sürdü. A.A, savunmasında, çarptığı tırın dorsesinin yolun 3 şeridini kapladığını ve herhangi bir uyarı işareti olmadığını, kazanın da bu sebeple yaşandığını iddia ederek tahliyesini istedi.

Sanık tır şoförü H.K. ise savunmasında Bahçe yakınlarında lastiğinin patladığını ve dorsenin yolun ortasına doğru kaydığını, dörtlü flaşörleri yakarak dorseyi düz hale getirmeye çalışırken arkadan gelen otobüsün dorseye çarptığını iddia etti. Otobüs şoförü A.A'nın dorsenin 3 şeridi kapattığı iddiasının doğru olmadığını da ileri süren H.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti

Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Aralık 2025'te A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, H.K. idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler tutuklanmıştı. Savcılıkça sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak

Balkanlar üzerinden geliyor! İstanbul'da yarın hava tersine dönecek
Karadeniz'de 'rip' faciası: Önce baba, sonra oğlu can verdi

Karadeniz'de 'rip' faciası! Önce baba, sonra oğlu...

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonu kendisi için yaptığı yorum bomba
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı

Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında kendini yaktı