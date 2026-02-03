Haberler

Osmaniye'de Deprem Anma Günü Eğitime Ara

Güncelleme:
OSMANİYE'de 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde eğitime bir ara verildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Osmaniye Valiliği, oluşabilecek yoğun trafik nedeniyle eğitime bir ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla, ilimizde anma programları düzenlenecektir. Deprem şehitlerimizi anma programları, taziye ziyaretleri ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve katılım ihtiyacı göz önünde bulundurularak; Osmaniye il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Anma etkinlikleri kapsamında, hizmetlerin aksamaması için kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması (sağlık, ulaşım, asayiş ve güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması) kaydıyla; tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
