Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

OSMANİYE'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, dualarla anıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 'Asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen depremlerin birinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için Osmaniye Belediyesi ve İl Müftülüğünce Asri Mezarlık'ta mevlit programı düzenlendi. Programa Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutan Vekili Komando Albay Mehmet Emin Bayık, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hayatını kaybedenler için dua yapıldı. Ardından depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Programa katılanlara Osmaniye Belediyesi tarafından helva ikram edildi. (DHA)