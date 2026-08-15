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Ağustosta 30 Derece Sıcaklıkta Sağanak ve Fırtına

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OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklığının 30 derece olduğu ağustos ayında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde hava sıcaklığının 30 derece olduğu ağustos ayında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Yaz mevsiminin en sıcak aylarından ağustosta, 30 derece sıcaklığın ölçüldüğü ilçede aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçe genelinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Vatandaşlar, zaman zaman etkisini artıran sağanak ve fırtınayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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