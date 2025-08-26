Osmaniye'de 28 Çocuk Sünnet Şöleni Düzenlendi

Osmaniye'de düzenlenen etkinlikte 28 çocuk sünnet ettirildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından polisevinde yapılan sünnet şöleninde, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın en önemli sorumluluk olduğunu söyledi.

Yılmaz, çocuklara sağlıklı, mutlu ve başarılı gelecek diledi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt'un da katıldığı etkinlikte sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edildi.