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Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda S.Ç. idaresindeki 06 CAB 376 plakalı otomobil ile O.Ç'nin kullandığı 80 AGR 019 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki sürücüler ve E.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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