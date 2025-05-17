Osmaniye'de '2. Lezzet Festivali' başladı

Osmaniye Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Lezzet Festivali başladı.

Festival kapsamında, Mithatpaşa İlkokulu yakınında bir araya gelen katılımcılar, Atatürk Caddesi'ne yürüdü.

Burada kurulan stantlarda yer alan ürünleri inceleyen katılımcılar, yöresel lezzetleri tattı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, etkinlikte, festivalin yöresel ürünlerin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.

Kentin gerçek potansiyelinin ortaya çıkması, tanıtılması ve gelişiminde festivallerin büyük katkısı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bundan sonra da festivaller devam etsin. Şehitler, yiğitler diyarı Osmaniye'mizin yıldızı parlasın, hep hak ettiği yere doğru hızla ilerlesin istiyoruz." dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de festivale farklı şehirlerden şeflerin katıldığını belirterek, kentte güzel şeyler yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yarın sona erecek festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.