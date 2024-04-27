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Osmaniye çevresinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye çevresinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji radarından alınan son bilgilere göre 2 saatlik periyotta Osmaniye çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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