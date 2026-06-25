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Bilecik'te ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Bilecik'te ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alana 70 kök Hint keneviri ektiği tespit edilen şüpheli, sulama yaparken jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.T'nin Sarıyazı köyünde ormanlık alana Hint keneviri ektiğini tespit etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda F.T'yi kenevir ekili alanı sulama yaptığı sırada yakaladı.

70 kök Hint keneviri ektiği tespit edilen şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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