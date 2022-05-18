Osmaneli'de etlik piliç işletmelerinin bakıcılarına eğitim verildi - Haberler

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik" kapsamında etlik piliç kümeslerinde görev alan bakıcılara, sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla eğitim verildi.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, veteriner hekimler ve kanatlı entegrasyonu teknik personeli tarafından hayvan refahı, kanatlı işletmelerinde alınması gereken biyo güvenlik önlemleri ve denetimlerle ilgili sunum yapıldı. Daha sonra tavuk yetiştiriciliği eğitimi konusunda bilgiler aktarıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaneli ilçesi 39 broiler işletmesi, 97 kümes ve 4 bin 225 bin kapasitesi ile ilimiz broiler varlığının yüzde 74'ünü oluşturmaktadır. Bu durumun haklı bir gurur kaynağı olmasının yanında bizlere de oldukça sorumluluk getirdiğinin bilincindeyiz. İl ve İlçe Müdürlüklerimizle her zaman sahada yer alıyor, gerek üreticilerimizle gerekse entegre firmalarla kısaca sektörün tüm paydaşlarıyla uyum içinde üretime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çiftlikten sofraya güvenilir gıda için çalışmalarımız devam edecek."

Gedikli'nin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Osmaneli İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cemil Gök, kanatlı üretici birliklerinin başkanları, entegre firmaların temsilcileri, kanatlı işletmelerinin sahipleri ve bakıcılarının katıldığı eğitim, sertifikaların takdimiyle sona erdi.