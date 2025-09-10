Osmancık'ta Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Çorum'un Osmancık ilçesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Osmancık Belediyesi tarafından Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya 53 kadın katıldı.

Kadınların hünerlerini sergilediği yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye ise 2 bin lira ödül verildi. Ayrıca tüm katılımcılara biner lira destek sağlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli lezzetlerimiz Osmancık pilavı, yırtmaç ve malak tatlısı ilçemizin kültürel değeridir. Bu mirasın yaşatılması adına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.