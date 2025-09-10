Haberler

Osmancık'ta Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Osmancık'ta Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen yöresel yemek yarışmasında 53 kadın hünerlerini sergiledi. Yarışma sonunda birincilik ödülü 5 bin lira, ikincilik 3 bin lira, üçüncülük 2 bin lira olarak belirlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Osmancık Belediyesi tarafından Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya 53 kadın katıldı.

Kadınların hünerlerini sergilediği yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye ise 2 bin lira ödül verildi. Ayrıca tüm katılımcılara biner lira destek sağlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yarışmaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli lezzetlerimiz Osmancık pilavı, yırtmaç ve malak tatlısı ilçemizin kültürel değeridir. Bu mirasın yaşatılması adına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'i yıkan haber! İl başkanlığından apar topar ayrıldı

Gürsel Tekin'i yıkan haber! İl başkanlığından apar topar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.