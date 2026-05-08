Yamaçtan kopan kaya parçaları evi kullanılamaz hale getirdi

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının iki evin üzerine yuvarlandı. Evlerden biri kullanılmaz hale gelirken, diğer evde ise hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Osmancık ilçesi Hıdırlık Mahallesi Gazi Cemal Erturan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yamaçtan kopan büyük kaya parçaları hızla aşağı yuvarlanarak Fahrettin Alla'nın ve Osman Pat'ın evlerinin üzerine düştü. Alla'ya ait tek katlı evin bir bölümü göçük altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Pat'ın evinde ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Fahrettin Alla'nın olay sırasında evde olmadığı, alışveriş yapmak için dışarı çıktığı öğrenildi. Bölgede yeni kaya düşmesi riskine karşı teknik inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı