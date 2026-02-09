Haberler

Çorum'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

Çorum'da otomobille traktörün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Kaza, kara yolunda meydana geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kamuran Şimşek (44) yönetimindeki 06 BDE 382 plakalı otomobille Zeki Odabaşı'nın (61) kullandığı 19 HE 667 plakalı traktör, Osmancık- Çorum kara yolu Toprak Sanayi bölgesinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü Odabaşı ile otomobil sürücüsü Şimşek ve oğlu Kaan Hakkı (18) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kamuran Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı

Ücretleri ödenmeyen belediye işçileri kazan kaldırdı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi