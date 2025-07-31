Osmancık'ta Tarlada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde tarlada çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Kumbaba köyü Çatal Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum, Dodurga, Laçin, Kargı ve Merzifon belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangın, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Osmancık Belediye Başkan Vekili Sefa Özoğlu da yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Özoğlu, AA muhabirine, yangının bölgedeki maden ocağına sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışması yapıldığını belirten Özoğlu, yangının ne kadar alana yayıldığının gün doğumunda belli olacağını kaydetti.