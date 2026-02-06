Haberler

Çorum'da lise öğrencileri "Türk bayrağı koreografisi" oluşturdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri, bayrak sevgisi etkinlikleri kapsamında Türk bayrağındaki ay yıldız şeklini oluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin milli değerlerinin pekiştirilmesi amacıyla düzenlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri, "Türk bayrağı koreografisi" yaptı.

"Bayrak sevgisi" etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağındaki ay yıldız şeklini oluşturdu.

Ay yıldızın etrafını çevreleyen öğrenciler, Türk bayraklarını sallayarak koreografiyi tamamladı.

Okul müdürü Mustafa Yıldırım, etkinliği öğrencilerin hem sorumluluk bilincini hem de ortak değerler etrafında birlikte hareket edebilme kültürünü pekiştirmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Milli ve manevi değerlerin eğitim hayatının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Öğrencilerin bu bilinçle yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Öğrenciler, Türk bayrağının sadece bir sembol olmadığını, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve ecdadımızdan emanet kalan kutsal değerlerimizin temsilcisi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bayrak etrafında kenetlenen gençler, milli şuurun ve vatan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren yaşatılmasının önemini, verdikleri 'Bayrak birleştirir' mesajıyla ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha

Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi