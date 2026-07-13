Osmancık'ta bahçede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde kullanılmayan bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Danişment köyünde yerleşim alanı içerisinde bulunan, kullanılmayan bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın söndürme çalışmalarına, bölgede faaliyet gösteren bir hafriyat firmasına ait su tankeri de destek verdi.