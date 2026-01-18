Haberler

Çorum'da kar yağışı etkili oldu

Çorum'da kar yağışı etkili oldu
Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan kar yağışı, tarihi yapıları beyaz örtüyle kapladı. Çocuklar sokaklara çıkarak kar topu oynadı ve kayarak eğlendi. Belediye ekipleri ulaşım için kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçe genelinde etkisini gösteren yağışın ardından Kandiber Kalesi, tarihi Koyunbaba Köprüsü ve Koyunbaba Türbesi karla kaplandı.

Kar yağışını ilgiyle karşılayan çocuklar ve vatandaşlar sokaklara çıkarak kar topu oynadı. Bazı çocukların poşetlerle kayarak eğlendiği görüldü.

Osmancık Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Öte yandan, ilçeden geçen D-100 kara yolunda trafiğin aksamaması için polis ve kara yolları ekipleri önlem aldı.

Beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar ve çeltik tarlaları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
