Çorum'da garajda çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir evin garajında çıkan yangın, 2 aracı kullanılmaz hale getirdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Habip G'ye ait evin garaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, garajda bulunan 2 araca sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında garajda park halinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz halde geldi.
Kaynak: AA / Emircan Bardak