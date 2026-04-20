Osmancık'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde Sebahattin Karaçay'a ait bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Gecek köyünde Sebahattin Karaçay'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Emircan Bardak