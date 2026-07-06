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Çorum'da anız yangını

Çorum'da anız yangını
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Çorum Osmancık'ta arpa tarlasında çıkan anız yangını ekipler ve köylülerin yardımıyla söndürüldü. Yangında 3 arı kovanı zarar gördü.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde arpa tarlasında çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 arı kovanı zarar gördü.

Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba köyünde, hasadı tamamlanan arpa tarlasında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Kumbaba köyü muhtarı Satılmış Güven, ekipler ve köylülerin ortak çalışmasıyla yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi. Yangında 3 arı kovanı zarar görürken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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