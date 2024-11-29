Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme! "Karşınızda enayi mi var"

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Osmancık'ta Afet Farkındalığı Eğitimi ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Osmancık'ta Afet Farkındalığı Eğitimi ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık Belediyesi, huzurevi personeline yönelik afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde doğru davranışlar, yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Yangın tatbikatında ise itfaiye ekipleri, uygulamalı olarak yangınla mücadelede etkili yöntemleri gösterdi.

Osmancık Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından afetlere hazırlık bilincini artırmak amacıyla Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar, yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo dahilinde yapılan uygulamalarla katılımcılara eğitim verildi.

Tatbikatta Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangınla mücadelede ekipmanların doğru kullanımı ve hızlı müdahale tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için eğitim ve tatbikatlarımızı sürdüreceğiz. Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak için bu tür çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
img

Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
img

Yarın sabah ülkeye giriş yapacak tüm Türkiye bu kokuyu hissedecek
img

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.