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Osmancık Belediyesi'nden altyapı ve mezarlık hizmetlerine yeni iş makineleri

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Çorum'un Osmancık Belediyesi, altyapı ve mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere satın aldığı iki iş makinesini hizmete sundu. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yeni iş makinelerinin anahtarlarını, kullanacak personele teslim etti. Belediyenin araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Gelgör, ilçeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Çorum'un Osmancık Belediyesinin altyapı ve mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere satın aldığı iki iş makinesi hizmete sunuldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yeni iş makinelerinin anahtarlarını, iş makinelerini kullanacak personele teslim etti.

Gelgör, belediyenin araç filosunu her geçen gün güçlendirdiklerini söyledi.

Belediyeye 4 yılda 22 araç kazandırdıklarını belirten Gelgör, "Bunlardan yeni aldığımız iki kepçe ile 4'ü altyapı hizmetlerinde ihtiyaç olan iş makineleridir. Yeni aldığımız iş makinelerinden biri de mezarlık hizmetlerinde kullanılacaktır. İlçemize, halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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